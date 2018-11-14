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فن

عصام كاريكا لـ صدى البلد : انتظروا اغنيتى الجديدة مع لطيفة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:30 م
صدى البلد
سمر سعد
قال الفنان عصام كاريكا أنه انتهى من تلحين أغنية جديدة للفنانة التونسية لطيفة وقامت لطيفة بتسجيلها بالفعل وستطرح قريبا .

وأضاف لصدى البلد ان الاغنية جديدة ومختلفة على لطيفة تماما ودائما يفضل ان يقدم النجوم بشكل مختلف مثلما قدمها من قبل مع المطرب الشعبى احمد شيبة .

من المعروف ان لطيفة أحيت مؤخرا حفلا فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الحالية ولاقت الحفلة نجاحا كبيرا .
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