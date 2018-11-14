عصام كاريكا لـ صدى البلد : انتظروا اغنيتى الجديدة مع لطيفة

قال الفنان عصام كاريكا أنه انتهى من تلحين أغنية جديدة للفنانة التونسية لطيفة وقامت لطيفة بتسجيلها بالفعل وستطرح قريبا .



وأضاف لصدى البلد ان الاغنية جديدة ومختلفة على لطيفة تماما ودائما يفضل ان يقدم النجوم بشكل مختلف مثلما قدمها من قبل مع المطرب الشعبى احمد شيبة .



من المعروف ان لطيفة أحيت مؤخرا حفلا فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الحالية ولاقت الحفلة نجاحا كبيرا .