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تفاصيل جديدة فى قضية نقابة المهن الطبية والمقاولين بالغربية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:30 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المحامي محمد حجازي، إن اتحاد نقابة المهن الطبية بمحافظة الغربية بدأت مناقصة عام 2012 لمجمع سكني في طنطا، وتقدمت حوالي 5 شركات مستوفاة الشروط التي تلزمهم بامتلاك قطعة أرض تصل إلي 6 آلاف متر مربع داخل كردون طنطا، ووقع الاختيار على أحدهم لتقوم بتنفيذ المشروع بالكامل، مضيفا أن الشركة لم تقم بإكمال 20% من المشروع.

وأوضح حجازي خلال مداخلة هاتفية على فضائية المحور، أنهم صدموا من رفع دعوى فسخ العقد بين مالكة الأرض الأساسية والشركة القائمة على المشروع، منوها إلي أن القضية لا تزال داخل المحكمة ولم يصدر فيها أحكام.

وأشار المحامي، إلى أن الوحدات السكنية يفترض تسليمها في ديسمبر 2016، حيث قد دفع الأطباء ما يتعدى الـ 130 مليون جنيه مصري.

وتابع، أنهم قاموا بالإبلاغ في قسم طنطا ومباحث الأموال العامة لاسترداد أموال 270 طبيبا.
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