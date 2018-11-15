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فن

32 ألف جنيه فقط إيرادات فيلم بني آدم هذا الأسبوع

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:18 ص
صدى البلد
سمر سعد
وصلت إيرادات فيلم "بني آدم" للفنان يوسف الشريف لـ9 ملايين جنيه بعد 10 أسابيع، ولم يحقق الفيلم سوى 31 ألفًا و356 جنيهًا إيرادات هذا الأسبوع.

ويشهد فيلم "بني آدم" في أحداثه صراعًا دمويًا بين "آدم"، المجرم، الذى يجسده الشريف، والعقيد ممدوح الشهاوى، الذى يجسده النجم أحمد رزق، وتطالب الجهات الأمنية القبض على "آدم" لارتكابه جرائم كبيرة فى حق المجتمع وبعض الأشخاص.

فيلم "بنى آدم" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز للمنتج تامر مرسي، برئاسة أحمد بدوي، ويشارك فى بطولته دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندى وهنا الزاهد وبيومى فؤاد، والفيلم يمثل عودة ليوسف الشريف للسينما بعد غياب 9 سنوات بعد أن قدم فيلم "العالمي".

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