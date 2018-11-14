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أخبار البلد

رانيا المشاط : افتتاح أول منتجع رياضي في مصر وأفريقيا يعكس ثقة الأجانب .. صور

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:58 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إننا اليوم نبارك افتتاح منتجع الباتروس أكوا فيستا الغردقة لمالكه كامل أبوعلى كأول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا.

أكدت وزيرة السياحة فى كلمة لها خلال حفل الافتتاح أن أكوا فيستا يعد صرحا جديدا يضاف لأول مرة كمنتج سياحى متكامل ومتنوع يدل على ان مصر لديها الكثير لتقدمه للعالم ويفتح شهية المستثمرين.

وتابعت أن ضخ الاستثمارات السياحية يؤكد ثقة الاجانب ويعكس التفاؤل بالقطاع بشكل مستمر قائلة: يجب أن نرى مشاريع متتالية لنفتح الباب أمام المستثمرين الآخرين.

وأشارت الوزيرة الى ان الشهر الجارى سنطلق بالتنسيق مع مجلس النواب برنامج إصلاح القطاع السياحى .

من جانبه كشف اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر اننا سابقا كنا نحلم بوجود الفنادق الرياضية الجاذبة لرياضيي العالم مؤكدا أن فندق أكوا فيستا يضمن فى كافة جنباته جميع الاحتياجات ليضيف ويجدد شباب السياحة فى محافظة البحر الأحمر.

واستكمل ان اليوم تحقق حلم دخول السياحة الرياضية التى نمتلك كل مقوماتها، داعيا كافة المستثمرين الى ضخ مزيد من الاستثمارات .

رانيا المشاط : افتتاح أول منتجع رياضي في مصر وأفريقيا يعكس ثقة الأجانب .. صور
رانيا المشاط : افتتاح أول منتجع رياضي في مصر وأفريقيا يعكس ثقة الأجانب .. صور
رانيا المشاط : افتتاح أول منتجع رياضي في مصر وأفريقيا يعكس ثقة الأجانب .. صور
رانيا المشاط : افتتاح أول منتجع رياضي في مصر وأفريقيا يعكس ثقة الأجانب .. صور
رانيا المشاط : افتتاح أول منتجع رياضي في مصر وأفريقيا يعكس ثقة الأجانب .. صور
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