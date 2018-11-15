التعليم: مسابقة جديدة لتكريم أفضل المدارس الفنية.. قريبا

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة ستعلن قريبًا عن تنظيم مسابقة لتكريم أفضل 8 أو 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تتم لأول مرة في مصر بالتعاون مع عدة جهات دولية.





وقال "مجاهد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن هذه المسابقة سيتم تنظيمها وفقًا للمعايير التالية: (شكل ومظهر المدرسة، انتظام طابور الصباح، الالتزام بالزي المدرسي، انتظام سير الدراسة بالمدرسة، نظام الجودة في المدرسة، مستوى المعدات المتوفرة في المدرسة، مدى اكتساب الطلاب للجدارات والمهارات، مدى الالتزام بإجراءات الأمان أثناء التطبيق العملي مع الطلاب ، مستوى حضور الطلاب ومدى انتظامهم في المدرسة ، نتائج الطلاب، ونظافة المدرسة).





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم اولًا اختيار أفضل مدارس بالقطاع الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي على مستوى كل محافظة، ثم بعد ذلك يتم عمل التصفية النهائية لتقديم جوائز مالية لأفضل 8 أو 10 مدارس فائزة على مستوى الجمهورية.





وقال "أنا على ثقة أن هذه المبادرة ستحسن صورة التعليم الفني بطريقة غير مباشرة لدى الناس ،كما ستؤدي إلى زيادة حماس المدارس الفنية لتحسين مستواها".