ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم: مسابقة جديدة لتكريم أفضل المدارس الفنية.. قريبا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:52 ص
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة ستعلن قريبًا عن تنظيم مسابقة لتكريم أفضل 8 أو 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تتم لأول مرة في مصر بالتعاون مع عدة جهات دولية.

وقال "مجاهد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن هذه المسابقة سيتم تنظيمها وفقًا للمعايير التالية: (شكل ومظهر المدرسة، انتظام طابور الصباح، الالتزام بالزي المدرسي، انتظام سير الدراسة بالمدرسة، نظام الجودة في المدرسة، مستوى المعدات المتوفرة في المدرسة، مدى اكتساب الطلاب للجدارات والمهارات، مدى الالتزام بإجراءات الأمان أثناء التطبيق العملي مع الطلاب ، مستوى حضور الطلاب ومدى انتظامهم في المدرسة ، نتائج الطلاب، ونظافة المدرسة).

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم اولًا اختيار أفضل مدارس بالقطاع الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي على مستوى كل محافظة، ثم بعد ذلك يتم عمل التصفية النهائية لتقديم جوائز مالية لأفضل 8 أو 10 مدارس فائزة على مستوى الجمهورية.

وقال "أنا على ثقة أن هذه المبادرة ستحسن صورة التعليم الفني بطريقة غير مباشرة لدى الناس ،كما ستؤدي إلى زيادة حماس المدارس الفنية لتحسين مستواها".

loading...

ترشيحاتنا

البطل محمود الكومي يروي موقفا مؤثرا مع الشهيد البطل ساطع النعماني ..فيديو

الأرض الموعودة.. كشف تاريخي مذهل سيغير حياة البشر حول العالم

بعد رحيل رونالدو.. 4 لاعبين بـ أجر خرافي في ريال مدريد

يديعوت أحرونوت: إسرائيل وفلسطين.. لعبة شطرنج يصعب الفوز بها

فيديوجراف| رد ناري من إعلاميين كويتيين على النائبة صفاء الهاشم

هل تبطل الصلاة بقراءة سورة الفاتحة فقط؟ أمين الفتوى يجيب

مع تقلبات الأجواء.. احمي نفسك من نزلات البرد بـ10 طرق سهلة

قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة مساء الجمعة

رئيس مجلس الأمة الكويتي لوزير الهجرة: نرفض الإساءة لمصر والمخطئ سينال جزاءه

شاهد.. شاعر ينعى الشهيد ساطع النعماني بقصيدة على الهواء

أمطار الكويت تشل الحياة.. والسيول تغرق الشوارع.. فيديو

اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

استمرار أعمال إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق بمطروح .. صور

طرح بوسترات لفيلم Toy Story 4 .. صور

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

فيديو

اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو
اقتصادية النواب: لا يمكن تأجيل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ..فيديو
تفاصيل هدم مشتل «Heaven 47» بالزمالك بدون سابق إنذار
محافظ الدقهلية: ضخ 100 أتوبيس مكيف 30 راكبا خلال 3 شهور.. فيديو
التنمية المحلية: رصد 1.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالصعيد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟