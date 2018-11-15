ضبط 8 أطنان هياكل دواجن غير صالحة بأبو النمرس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 8 أطنان بأحد المحال بمنطقة أبوالنمرس.





وجه اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية استهدفت المحل المشار إليه، وتم ضبط مالك المحل، وتبين تجميعه كميات كبيرة من هياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة، وضبط بحوزته بحوزته 8 أطنان من الدواجن المفرومة والهياكل جميعها غير صالحة للاستهلاك، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء.





وكانت معلومات وردت للعميد مصطفي بكري مدير شرطة التموين بالجيزة، تفيد بقيام مالك مفرمة "غير مرخصة" لفرم اللحوم والدواجن، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الهياكل الغير صالحة للاستهلاك.



