ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

البحث العلمي توقع اتفاقية لخفض منسوب المياه الجوفية بأسوان.. اليوم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:35 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تشهد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم، الخميس، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكلية الهندسة جامعة الزقازيق، بمشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجامعة أسوان، ومعهد بحوث المياه الجوفية.

وسيوقع الاتفاقية أطراف العقد، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور صلاح بيومي الباحث الرئيسي للمشروع، ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والدكتور خالد عبد الباري، رئيـس جامعــة الزقازيق، والدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق.

يذكر أن الاتفاقية هي عقد تعاون يستهدف تخفيض منسوب المياه الجوفية في مدينة أسوان الذي تم تقييمه وتحديد الوضع الراهن وتحديد مصادر وأسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المرحلة الأولى، وسيتم في هذه المرحلة عمل نماذج تجريبية للحلول العلمية التطبيقية، وهي من مخرجات المرحلة الأولي للمشروع.
loading...

ترشيحاتنا

مفاجآت حول أسباب وفاة البطل ساطع النعمانى وإصابته بسلاح محرم دوليا

نبيلة مكرم توجه رسالة إلى شعب الكويت .. فيديو

كويتية تصفع صفاء الهاشم: أسلوبك شوارعي وأحسد المصريين على وزيرتهم.. فيديو

رئيس مجلس الأمة الكويتي يرد على النائبة صفاء الهاشم

متخصص في السيارات: الأسعار لن تتحرك بعد خفض الجمارك

في لقطة قاسية.. كلاب ضالة تتسبب في اصطدام طالب بسيارة مسرعة.. فيديو

تعليق الرحلات الجوية احترازيا لحين تحسن الأحوال الجوية

فيديوجراف| رد ناري من إعلاميين كويتيين على النائبة صفاء الهاشم

حل مشكلات التموين على الهواء فى برنامج على مسئوليتى ..فيديو

الكويت تتخذ قراراً عاجلاً بخصوص حركة الطيران المدني بسبب الأمطار الغزيرة

عملية نفخ شفاة جديدة لعارضة الأزياء كيلي جينر.. صور

رئيس مجلس الأمة الكويتي لوزير الهجرة: نرفض الإساءة لمصر والمخطئ سينال جزاءه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

استمرار أعمال إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق بمطروح .. صور

طرح بوسترات لفيلم Toy Story 4 .. صور

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

فى عيد ميلادها ... شاهد أجمل إطلالات منى عبد الغنى بالحجاب

فيديو

تفاصيل هدم مشتل «Heaven 47» بالزمالك بدون سابق إنذار
محافظ الدقهلية: ضخ 100 أتوبيس مكيف 30 راكبا خلال 3 شهور.. فيديو
التنمية المحلية: رصد 1.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالصعيد
فيديوجراف| رد ناري من إعلاميين كويتيين على النائبة صفاء الهاشم
الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء والوجه البحري.. ارتدوا الملابس الشتوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟