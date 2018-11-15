البحث العلمي توقع اتفاقية لخفض منسوب المياه الجوفية بأسوان.. اليوم

تشهد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم، الخميس، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكلية الهندسة جامعة الزقازيق، بمشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجامعة أسوان، ومعهد بحوث المياه الجوفية.





وسيوقع الاتفاقية أطراف العقد، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور صلاح بيومي الباحث الرئيسي للمشروع، ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والدكتور خالد عبد الباري، رئيـس جامعــة الزقازيق، والدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق.



