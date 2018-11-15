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محافظ كفر الشيخ يحتفل بالعيد القومي للمحافظة بافتتاح المشروعات.. تطوير مركز شباب برج البرلس والمقر الإداري.. وافتتاح مركز شباب بلطيم بتكلفة 7.5 مليون جنيه

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:29 ص
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ،
محمود زيدان
- محافظ كفر الشيخ يفتتح عدة مشروعات ضمن إحتفالات العيد القومي للمحافظة
- إفتتاح مركز شباب بلطيم بتكلفة 7.5 مليون جنيه
- تطوير مركز شباب برج البرلس والمقر الإداري 
- فتح مدرستين جديدتين بإدارة بلطيم التعليمية

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أمس الأربعاء، مركز شباب بلطيم على مساحة فدانين بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 62 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.

جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام، ومحمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد الوكيل، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن مركز شباب بلطيم تم إنشاؤه بتكلفة إنشاء 7.5 مليون جنيه، يتضمن ملعب قانونى، وتم تنجيله بالنجيل الصناعى، والذى نفذته الهيئة العامة للإنتاج الحربى، بمدة تنفيذ 10 شهور.

وأوضح المحافظ أن إنشاء مراكز الشباب في المدن والقرى تهدف الى تحقيق خطوات إيجابية ملموسة في إطار رؤية شاملة وخطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية في مختلف مراكز المحافظة.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، مدرسة المرازقة الابتدائية، بإدارة بلطيم التعليمية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، مدرسة كفر جلو وأولاد سعيد بتكلفة 4.9 مليون جنيه، بإدارة بلطيم التعليمية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 62 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.

وأخيرًا افتتح الدكتور إسماعيل، المقر الإداري لمركز شباب برج البرلس، بتكلفة 1.8 مليون جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ62 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.

وقال المحافظ، إن المقر الإداري لمركز شباب برج البرلس تم إنشاؤه على مساحة 446 مترًا مربعًا، وذلك ضمن تطوير مركز شباب برج البرلس الذي يتضمن ملعبًا قانونيًا، وملعبًا خماسيًا على مساحة 12 قيراطًا، وسورًا خارجيًا، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للإنتاج الحربى هي من قامت بتنفيذه، في مدة استغرقت 10 أشهر.

محافظ كفر الشيخ يحتفل بالعيد القومي للمحافظة بافتتاح المشروعات.. تطوير مركز شباب برج البرلس والمقر الإداري.. وافتتاح مركز شباب بلطيم بتكلفة 7.5 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ يحتفل بالعيد القومي للمحافظة بافتتاح المشروعات.. تطوير مركز شباب برج البرلس والمقر الإداري.. وافتتاح مركز شباب بلطيم بتكلفة 7.5 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ يحتفل بالعيد القومي للمحافظة بافتتاح المشروعات.. تطوير مركز شباب برج البرلس والمقر الإداري.. وافتتاح مركز شباب بلطيم بتكلفة 7.5 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ يحتفل بالعيد القومي للمحافظة بافتتاح المشروعات.. تطوير مركز شباب برج البرلس والمقر الإداري.. وافتتاح مركز شباب بلطيم بتكلفة 7.5 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ يحتفل بالعيد القومي للمحافظة بافتتاح المشروعات.. تطوير مركز شباب برج البرلس والمقر الإداري.. وافتتاح مركز شباب بلطيم بتكلفة 7.5 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ يحتفل بالعيد القومي للمحافظة بافتتاح المشروعات.. تطوير مركز شباب برج البرلس والمقر الإداري.. وافتتاح مركز شباب بلطيم بتكلفة 7.5 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ يحتفل بالعيد القومي للمحافظة بافتتاح المشروعات.. تطوير مركز شباب برج البرلس والمقر الإداري.. وافتتاح مركز شباب بلطيم بتكلفة 7.5 مليون جنيه
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