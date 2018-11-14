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برلمان

نائب: إطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة تقدير من الرئيس لتضحيات أبنائه

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:35 م
العقيد ساطع النعمانى
العقيد ساطع النعمانى
معتز الخصوصى
قال النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن إطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة؛ يعتبر ليس بأمر جديد على الرئيس السيسى ، مشيرا إلى أن الرئيس يقدر تضحيات المصريين من أبنائه الذى يضحون بأرواحهم فداء للوطن.

وأشار القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تكريم روح الشهيد ساطع النعمانى بإطلاق إسمه على ميدان النهضة يعتبر أقل تقدير لشهيد ضحى بروحه من أجل وطنه، مؤكدا ان الرئيس لن يتوانى فى رعاية أسرة الشهيدة وتقديم خدمات لأسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن الدولة تطلق أسماء شهدائها على أى شارع أو مدرسة أو ميدان تخليدا لذكراهم ، وتقديرا لجهودهم وتشريفا لتضحياتهم لوطنهم.

وكان قد قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني، على ميدان النهضة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، «شكرًا سيادة الرئيس.. أبناء مصر أمام أعين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم حجم المسئولية والتحدي».

وأشار موسى إلى أن هذا الخبر حصري لبرنامج "على مسئوليتي".
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