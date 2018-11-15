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حوادث

ضبط مدير محطة وقود لتجميعة 303 آلاف لتر سولار وبنزين لبيعها بالسوق السوداء

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

ونجحت الحملات فى ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية ، لقيامه بتجميع والاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها "303,674 ألف لتر سولار – بنزين 92, 80"، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى .
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