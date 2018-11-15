ضبط مدير محطة وقود لتجميعة 303 آلاف لتر سولار وبنزين لبيعها بالسوق السوداء

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.





ونجحت الحملات فى ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية ، لقيامه بتجميع والاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها "303,674 ألف لتر سولار – بنزين 92, 80"، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة .



