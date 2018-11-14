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محافظات

افتتاح حملة 100 مليون صحة بماراثون رياضي بالعريش.. صور

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:41 م
اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
احمد صالح
عقدت محافظة شمال سيناء اجتماعا تنسيقيا لبدء حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية ، والمقرر بدئها فى المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية اعتبارا من أول ديسمبر المقبل وحتى نهاية يناير القادم .

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على مشاركة جميع الجهات المختصة بكل فاعلية، مشيرا الى أنه سيتم افتتاح الحملة بماراثون رياضي تنظمه مديرية الشباب والرياضة من الصالة المغطاة وحتى المدينة الشبابية الدولية بالعريش، يعقبه لقاء موسع مع الشباب للحث على المشاركة فى الحملة والكشف الطبى فى نقطة متحركة بالمدينة الشبابية لجميع المشاركين فى الماراثون .

وطالب المحافظ جميع المديريات والادارات والجهات الشريكة بالتكاتف والعمل بروح الفريق من أجل إنجاح الحملة والوصول الى نسبة المستهدف .. مؤكدا أن محافظة شمال سيناء لديها من الإمكانات ما يجعلها من مصاف وأولى المحافظات التى تحقق المستهدف من الحملة .

وأشار الى أهمية مبادرة الرئيس وانطلاق الحملة للقضاء على فيروس سى وعلاج الأمراض الغير سارية مثل السمنة والضغط والسكر .

وأعلن العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه سيتم التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق هدف الحملة والحفاظ على صحة المواطنين ، وأن يكون هناك تواصلا تاما بين الحملة والمواطنين ، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية فى المحافظة ونظيرتها فى مديرية الصحة ، وأن يتم تحديد مهام كل جهة مشاركة .

وأكد على تخصيص 5 فرق طبية للانتقال إلى تجمعات المنقولين من الشيخ زويد ورفح والمقيمين حاليا فى محافظات : الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة لعمل المسح الطبى الشامل لهم ، وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة وديوان عام المحافظة .

وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى موسع بمشاركة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فى مركز إعلام العريش نهاية كل أسبوع لإعلان النتائج والرد على استفسارات الصحفيين والإعلاميين .

وشدد الغندور على رؤساء مجالس المدن بوضع إعلانات وبنرات فى مختلف الشوارع والميادين العامة للدعاية والإعلان عن الحملة وحث المواطنين على المشاركة وتوقيع الكشف الطبى عليهم .. الى جانب الدعاية للحملة فى مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى والإذاعة المحلية والبوابة الإلكترونية للمحافظة والمدارس والجامعات والمساجد ومراكز الشباب والتجمعات المختلفة .

ومن جانبه .. أكد الدكتور رمضان اسحاق مدير عام الطب الوقائى أن الحملة ستبدأ ضمن محافظات الجولة الثانية خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 31 يناير القادم .

وقال أن عدد المواطنين المستهدف من الحملة يبلغ 254 ألفا و697 مواطنًا .. من بينهم 113 ألفا و364 مواطنا بمركز العريش ، 58 ألفا و433 مواطنا بمركز بئر العبد ، 31 ألفا و115 مواطنا بالشيخ زويد ، 35 ألفا و117 مواطنا برفح ، 13 ألف و235 مواطنا بالحسنة ، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل .. مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف المواطنين من سن 18 إلي 65 عاما .

واستعرض الدكتور رمضان توفيق الخطة التى أعدتها مديرية الصحة والتعامل مع الحملة .. مشيرا الى وجود 80 فريقا طبيا على مستوى المحافظة موزعة بواقع 30 فريقا فى العريش ، 29 فريقا فى بئر العبد ، 8 فرق فى الشيخ زويد ، 4 فرق فى رفح ، 5 فرق فى الحسنة ، و 4 فرق فى نخل .

وأعلن أنه سيتم الكشف على المواطنين وفحصهم وإقرار العلاج اللازم للمصابين منهم عن طريق وزارة الصحة .
افتتاح حملة 100 مليون صحة بماراثون رياضي بالعريش.. صور
افتتاح حملة 100 مليون صحة بماراثون رياضي بالعريش.. صور
افتتاح حملة 100 مليون صحة بماراثون رياضي بالعريش.. صور
افتتاح حملة 100 مليون صحة بماراثون رياضي بالعريش.. صور
افتتاح حملة 100 مليون صحة بماراثون رياضي بالعريش.. صور
افتتاح حملة 100 مليون صحة بماراثون رياضي بالعريش.. صور
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