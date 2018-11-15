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فن

المخرج سامح بسيوني يكشف موعد الدورة الثالثة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:34 ص
صدى البلد
سمر سعد
كشف المخرج سامح بسيونى، عن الدورة الثالثة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية، وقام سامح بنشر بوست الدورة الجديدة للمهرجان على صفحته على الفيس بوك وعلق "لا حول ولا قوة الا بالله الدورة الثالثة .....بفضل الله وإذنه نجاح فوق الساحق".

من المعروف أن الدورة الثالثة للمهرجان هذا العام ستقام ابتداء من يوم 23 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، ويشارك فى المهرجان المئات من العروض المسرحية الشابة وستعرض يوميا على مسرح نقابة المهن التمثيلية بمشاركة عدد كبير من المسرحيين.

وسوف يكرم عدد كبير من الفنانين المسرحيين فى حفل الافتتاح، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف زكى ويديره المخرج سامح بسيونى.
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