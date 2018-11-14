ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ديانا حداد تعلق على أمطار الكويت: الله يحفظ الغالية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ديانا حداد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان تعرض الكويت الى هطول أمطار بكميات كبيرة وتسببها فى العديد من الكوارث بمناطق وأحياء كثيرة من الدولة.

وقالت ديانا حداد : "الله يحفظ الغالية الكويت ويحفظ أهلها اللهم الطف بهم واحفظهم من كل سوء".

يذكر ان ديانا حداد تستعد لإحياء مجموعة من الحفلات إلى جانب المشاركات الوطنية التى ستقدمها خلال أيام للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ47 (عيد الإتحاد)، الذي يصادف 2 ديسمبر من كل عام.
loading...

ترشيحاتنا

انتقال صانع ألعاب وادى دجلة إلى الأهلى فى الصيف بعد موافقة الادارة الفنية

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

الأرصاد الجوية: البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار المناخي

المقاولون العرب يغلق باب انتقال طاهر محمد طاهر فى وجه الأهلي

فى عيد ميلادها ... شاهد أجمل إطلالات منى عبد الغنى بالحجاب

منة فضالى فى إطلالة فراشة على الشاطئ.. صور

الأمطار والسيول تتسبب في كارثة بشوارع الكويت.. فيديو

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

تعليق نارى من مؤمن سليمان على تولي حسام حسن تدريب بيراميدز

نبيلة مكرم توجه رسالة إلى شعب الكويت .. فيديو

مفاجآت حول أسباب وفاة البطل ساطع النعمانى وإصابته بسلاح محرم دوليا

في لقطة قاسية.. كلاب ضالة تتسبب في اصطدام طالب بسيارة مسرعة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

استمرار أعمال إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق بمطروح .. صور

طرح بوسترات لفيلم Toy Story 4 .. صور

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

فى عيد ميلادها ... شاهد أجمل إطلالات منى عبد الغنى بالحجاب

فيديو

محافظ الدقهلية: ضخ 100 أتوبيس مكيف 30 راكبا خلال 3 شهور.. فيديو
التنمية المحلية: رصد 1.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالصعيد
فيديوجراف| رد ناري من إعلاميين كويتيين على النائبة صفاء الهاشم
الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء والوجه البحري.. ارتدوا الملابس الشتوية
فيديوجراف| وداعا ساطع النعماني قاهر الإرهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟