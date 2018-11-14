ديانا حداد تعلق على أمطار الكويت: الله يحفظ الغالية

نشرت الفنانة ديانا حداد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان تعرض الكويت الى هطول أمطار بكميات كبيرة وتسببها فى العديد من الكوارث بمناطق وأحياء كثيرة من الدولة.



وقالت ديانا حداد : "الله يحفظ الغالية الكويت ويحفظ أهلها اللهم الطف بهم واحفظهم من كل سوء".



يذكر ان ديانا حداد تستعد لإحياء مجموعة من الحفلات إلى جانب المشاركات الوطنية التى ستقدمها خلال أيام للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ47 (عيد الإتحاد)، الذي يصادف 2 ديسمبر من كل عام.

