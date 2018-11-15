خبير اقتصادي: فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية يعظم إيرادات خزانة الدولة

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن حجم التجارة الإلكترونية عالميا تنامى بشكل كبير مع استمرار التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أنه تخطى حاجز الـ ٣ تريليونات دولار.





وأوضح "الإدريسي"، لـ"صدى البلد"، أن مساعي وزارة المالية لإصدار قانون خاص بالضرائب على التجارة الإلكترونية تطور ممتاز، يعزز من إيرادات الخزانة العامة للدولة.





وأضاف أن إعداد هذا القانون سيساهم في زيادة حجم الإيرادات الضريبية والمساهمة فى تقليل عجز الموازنة العامة وتخفيض مستويات الدين العام.



