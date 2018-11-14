بعد إصابة أنيسة حسونة به.. سر عودة سرطان الثدي



- ضعف الجهاز المناعي لدى المرأة مما يجعل الجسم غير قادر على مقاومته ومنع عودته.

- طبيعة المرض نفسه فأورام الثدي تترك آثارها في الجسم كله مما يحتم متابعة طبيب ماهر بعد نجاح الجراحة.

- اهمال اخذ جرعات العلاج اللازمة بعد نجاح الجراحة.

- التقدم في العمر فكلما زادت المرأة في السن كلما ارتفعت احتمالات عودة المرض.

أعلنت النائبة انيسة حسونة، المدير السابق لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، عن عودة مرض سرطان الثدي لها وخصوعها لجراحة عاجلة.. فما سر عودة هذا المرض بعد الشفاء منه.قال الدكتور عمرو عبد الكريم، استشاري النساء والتوليد، أن مرض سرطان الثدي من أخطر الأمراض التي تصيب النساء لعدة اسباب اهمها انه يوثر على حالتهن النفسية والاسرية ، وانه من الأورام التي يحتمل عودة الاصابة بها للمراة مرة بعد التعافي مما يتطلب اخذ الكثير من الاحتياطات واجراء المتابعة والفحوصات الطبية بشكل منتظم.واضاف "عمرو" في تصريحات خاصة لــ "صدي البلد" ان اورام الثدي الخبيثة تعود مجددا للمراة لعدة اسباب اهمها: