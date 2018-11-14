ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

بعد إصابة أنيسة حسونة به.. سر عودة سرطان الثدي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:32 م
سر عودة السرطان
سر عودة السرطان
اسماء محمد
أعلنت النائبة انيسة حسونة، المدير السابق لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، عن عودة مرض سرطان الثدي لها وخصوعها لجراحة عاجلة.. فما سر عودة هذا المرض بعد الشفاء منه.

قال الدكتور عمرو عبد الكريم، استشاري النساء والتوليد، أن مرض سرطان الثدي من أخطر الأمراض التي تصيب النساء لعدة اسباب اهمها انه يوثر على حالتهن النفسية والاسرية ، وانه من الأورام التي يحتمل عودة الاصابة بها للمراة مرة بعد التعافي مما يتطلب اخذ الكثير من الاحتياطات واجراء المتابعة والفحوصات الطبية بشكل منتظم.

واضاف "عمرو" في تصريحات خاصة لــ "صدي البلد" ان اورام الثدي الخبيثة تعود مجددا للمراة لعدة اسباب اهمها:

- ضعف الجهاز المناعي لدى المرأة مما يجعل الجسم غير قادر على مقاومته ومنع عودته.
- طبيعة المرض نفسه فأورام الثدي تترك آثارها في الجسم كله مما يحتم متابعة طبيب ماهر بعد نجاح الجراحة.
- اهمال اخذ جرعات العلاج اللازمة بعد نجاح الجراحة.
- التقدم في العمر فكلما زادت المرأة في السن كلما ارتفعت احتمالات عودة المرض.
loading...

ترشيحاتنا

حل مشكلات التموين على الهواء فى برنامج على مسئوليتى ..فيديو

الأرصاد تحذر: الأمطار مستمرة.. وهذا موعد ارتفاع درجات الحرارة

أمطار الكويت تشل الحياة.. والسيول تغرق الشوارع.. فيديو

ابراهيم سعيد يوجه رسالة لـ وليد سليمان ويكشف سر استبعاده من قائمة المنتخب

20 مليونا شرط وادي دجلة لانتقال صانع ألعابه إلى النادي الأهلي

منة فضالى فى إطلالة فراشة على الشاطئ.. صور

رسائل ميدو وإبراهيم سعيد لـ وليد سليمان بعد اعتزاله اللعب الدولي

بالفيديو .. اعتداء وحشي من أفراد الشرطة على مشجع جزائري

مياه الأمطار تصل إلى داخل صالات مطار الكويت الدولي.. فيديو

استقالة ليبرمان.. أولى بشائر الوساطة المصرية بين غزة وإسرائيل

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية .. والطقس السيئ يضرب المحافظات

أحمد موسى يعرض جزءا من حواره مع الشهيد ساطع النعماني.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

استمرار أعمال إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق بمطروح .. صور

طرح بوسترات لفيلم Toy Story 4 .. صور

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

فى عيد ميلادها ... شاهد أجمل إطلالات منى عبد الغنى بالحجاب

فيديو

محافظ الدقهلية: ضخ 100 أتوبيس مكيف 30 راكبا خلال 3 شهور.. فيديو
التنمية المحلية: رصد 1.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالصعيد
فيديوجراف| رد ناري من إعلاميين كويتيين على النائبة صفاء الهاشم
الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء والوجه البحري.. ارتدوا الملابس الشتوية
فيديوجراف| وداعا ساطع النعماني قاهر الإرهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟