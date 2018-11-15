طهطا يواجه ديروط وديا استعدادا لعودة دوري القسم الثاني

يخوض فريق الكرة الأول بنادى طهطا مباراة ودية أمام منافسه ديروط على ملعب منفلوط ضمن استعدادات الفريقين للجولة العاشرة من الدوري الممتاز ب والذي يستأنف يوم ٢٢ نوفمبر .
وأكد هيثم جمعة عضو مجلس ادارة نادي طهطا في تصريحات خاصة لصدي البلد : ان مباراة ديروط تعد في غاية القوة لتجهيز اللاعبين بعد فترة التوقف الي دامت لأكثر من أسبوعين .
وأكمل جمعة تصريحاته ستلعب المباراة يوم الجمعة القادمة وسيشارك اسامه البلم أكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم للقاء فريق بني سويف بالجولة القادمة من دوري القسم الثاني .
جدير بالذكر ان فريق طهطا يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد ١٢ نقطة بينما يحتل فريق ديروط المركز الخامس برصيد ١٤ نقطة
وأكد هيثم جمعة عضو مجلس ادارة نادي طهطا في تصريحات خاصة لصدي البلد : ان مباراة ديروط تعد في غاية القوة لتجهيز اللاعبين بعد فترة التوقف الي دامت لأكثر من أسبوعين .
وأكمل جمعة تصريحاته ستلعب المباراة يوم الجمعة القادمة وسيشارك اسامه البلم أكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم للقاء فريق بني سويف بالجولة القادمة من دوري القسم الثاني .
جدير بالذكر ان فريق طهطا يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد ١٢ نقطة بينما يحتل فريق ديروط المركز الخامس برصيد ١٤ نقطة