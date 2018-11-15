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رياضة

طهطا يواجه ديروط وديا استعدادا لعودة دوري القسم الثاني

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:34 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يخوض فريق الكرة الأول بنادى طهطا مباراة ودية أمام منافسه ديروط على ملعب منفلوط ضمن استعدادات الفريقين للجولة العاشرة من الدوري الممتاز ب والذي يستأنف يوم ٢٢ نوفمبر .

وأكد هيثم جمعة عضو مجلس ادارة نادي طهطا في تصريحات خاصة لصدي البلد : ان مباراة ديروط تعد في غاية القوة لتجهيز اللاعبين بعد فترة التوقف الي دامت لأكثر من أسبوعين .

وأكمل جمعة تصريحاته ستلعب المباراة يوم الجمعة القادمة وسيشارك اسامه البلم أكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم للقاء فريق بني سويف بالجولة القادمة من دوري القسم الثاني .

جدير بالذكر ان فريق طهطا يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد ١٢ نقطة بينما يحتل فريق ديروط المركز الخامس برصيد ١٤ نقطة
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