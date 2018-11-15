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اقتصاد

وزير التموين: خط ساخن لاستعلام المواطنين عن الطلبات المتأخرة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
محمد صبيح
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين بصدد تدشين خط ساخن يتيح للمواطنين الاستعلام عن خط سير طلباتهم وخصوصًا المتأخرة سواء طلبات بدل الفاقد أو التالف أو الفصل الاجتماعي والإضافة.

وردًا على سؤال "صدى البلد"، حول شكاوى المواطنين من تأخر البت في طلبات المواطنين المقدمة إلى مكاتب التموين، أكد الوزير لـ صدى البلد، أنه تقدم نحو 3 ملايين طلب خلال الشهر الماضي لمكاتب التموين في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الوزير، أنه مع الأعداد الكبيرة لهذه الطلبات تتأخر بعضها، فعلًا عن المعتاد أو المتعارف عليه، وأنه لا توجد وسيلة حاليًا يستطيع المواطن متابعة طلبه.

تابع: لذلك سنعلن خلال أيام عن خط ساخن يقوم المواطن من خلال الاتصال به معرفة خط سير طلبه وإن كان الطلب توقف فما سبب توقفه أو تعطله وحل السبب لاستمراره.

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