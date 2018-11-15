كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي الـ62.. المحافظ يضع إكليل الزهور على شهداء البرلس.. ويفتتح مسجدا و4 مدارس ومراكز شباب بتكاليف 23 مليون جنيه.. صور

- محافظ كفر الشيخ يطلق إشارة تشغيل لنشين بحريين "نصر 1 و2"

- محافظ كفر الشيخ يتبادل الدروع مع قادة القوات البحرية - إسماعيل طه: معركة البرلس استشهد فيها خيرة رجالنا





شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 62 والتي أقيمت بساحة النصب التذكارية لشهداء معركة البرلس البحرية بمدينة برج البرلس، بحضور عدد من قادة القوات البحرية، القيادات التنفيذية والأمنية.





ووضع محافظ كفر الشيخ، وقادة القوات البحرية إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس، وعزفت الموسيقى العسكرية عددًا من الأناشيد الوطنية خلال الاحتفال الذي شهد عروضًا رياضية وفنية لطلاب المدارس.





جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب ايهاب صبحي، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، نائبًا عن الفريق أركان حرب أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، والعميد حازم بدر الدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، نائبًا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء فريد مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة.





وأطلق المحافظ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الأربعاء، إشارة بدء تشغيل لنشات المسطحات الجديدة "نصر 1"، و"نصر 2"، بتكلفة 4 مليون جنيه، والتي تُساهم في القضاء على مافيا زريعة الأسماك، لحماية صغار الصيادين والحفاظ على الثروة السمكية في البحيرة.





قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، يسعدني أن نكون معًا اليوم للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ والذى يوافق ذكرى معركة البرلس الخالدة التي انتصرت فيها البحرية المصرية على الأسطولين الفرنسي والبريطاني عام 1956م

واستشهد فيها عدد من خيرة رجال قواتنا المسلحة الباسلة وأهالي مدينة البرلس الأبطال.





وأضاف، المحافظ، في صباح اليوم الرابع من نوفمبر عام 1956م قامت معركة البرلس الخالدة في مياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من بحيرة البرلس عندما هاجمت بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية.





وتابع، وضربت فيها البحرية المصرية أروع الأمثلة في البطولة والفداء بالتصدي ومواجهة هذا العدوان الغاشم، مقدمًا تحية وإعزاز وتقدير لشهداء هذه المعركة الخالدة، ولجميع شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل وطنهم، فاستحقوا أن يكونوا عند ربهم أحياء يرزقون.





وفي سياق متصل، افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، المقر الإداري لمركز شباب برج البرلس، اليوم الأربعاء، بتكلفة 1.8 مليون جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ62 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.





وقال المحافظ، إن المقر الإداري لمركز شباب برج البرلس تم إنشاؤه على مساحة 446 مترًا مربعًا، وذلك ضمن تطوير مركز شباب برج البرلس الذي يتضمن ملعبًا قانونيًا، وملعبًا خماسيًا على مساحة 12 قيراطًا، وسورًا خارجيًا، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للإنتاج الحربى هي من قامت بتنفيذه، في مدة استغرقت 10 أشهر.





كما افتتح محافظ كفر الشيخ، اليوم "الأربعاء"، مركز شباب بلطيم على مساحة فدانين بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي ، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام، ومحمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد الوكيل، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن مركز شباب بلطيم تم إنشاؤه بتكلفة إنشاء 7.5 مليون جنيه، يتضمن ملعب قانوني، وتم تنجيله بالنجيل الصناعي، والذى نفذته الهيئة العامة للإنتاج الحربى، بمدة تنفيذ 10 شهور.





كما افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، مدرسة المرازقة الابتدائية، بإدارة بلطيم التعليمية، بتكلفة 3 ملايين جنيه، مدرسة كفر جلو وأولاد سعيد بتكلفة 4.9 مليون جنيه، بإدارة بلطيم التعليمية.



