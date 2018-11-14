مودريتش يدافع عن راموس بشأن اتهامه بالعنف داخل الملعب

دافع لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، عن زميله سيرجيو راموس، بسبب الانتقادات التي يتلقاها مؤخرا باتهامه بتعمد اللعب بعنف أمام المنافسين.



وأشار قائد منتخب كرواتيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، اليوم الأربعاء، قبل المباراة التي ستجمعه بإسبانيا، في دوري الأمم الأوروبية، إلى أن النتائج السيئة لمنتخبه بالبطولة يعود لعدم وجود وقت كاف للتحضير.



وقال: "المناخ جيد للغاية. نحن نفكر في تحقيق الفوز في ملعب سيكون مليئا بالجمهور. يجب أن نكون حذرين خلال الـ90 دقيقة، ثم سنرى ماذا سيحدث".



وتابع مودريتش: "لقد حققنا نجاحا تاريخيا (الوصول لنهائي المونديال) ثم واجهنا إسبانيا وإنجلترا بسرعة كبيرة دون إعداد، ومع غياب الحافز النفسي، ومن الممكن أن تكون هذه هي الأسباب التي لم تجعلنا نظهر بنفس الصورة. نحن نتحسن رغم غياب عدد من اللاعبين، إلا أن الموجودين دائما يقدمون مستوى جيدا".



وأضاف: "هذا أمر يحدث في كرة القدم. فبعد فترة من النجاح، تشعر بالتراخي قليلا، ودفعنا الثمن غاليا أمام إسبانيا، ولكن مستوانا البدني تحسن الآن، وسنرى هذا داخل الملعب".



وأكمل: "ما يحفزنا هو اللعب لمنتخب كرواتيا، وما يجب أن نقوم به هو تمثيل بلادنا بأفضل ما يمكن. عندما أصل إلى هنا أنسى كل شيء".



وواصل مودريتش: "راموس لاعب وقائد كبير. كل الانتقادات الموجهة له ليس لها علاقة بكرة القدم. هو يملك الشخصية، وأنا متأكد بأن تلك الانتقادات لا تعنيه".



وتعليقا على تصريحات ماركو أسينسيو الأخيرة حول رحيل لوبيتيجي، علق: "أنا لم أقرأ شيئا. غدا مباراة ضد إسبانيا، ولن أتحدث عن ريال مدريد".



واختتم تصريحاته: "لا أريد أن أذكر لاعبا واحدا. جميع لاعبي إسبانيا ممتازين، ومع وصول إنريكي أعطاهم القوة. الآن أصبحوا يلعبون كفريق، ولديهم شباب جيدين. لا يجب أن نكون خائفين، ولكن سنواجه واحدا من أفضل منتخبات العالم".