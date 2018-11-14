الأوقاف تفتح باب التقدم للعمل أمام خطباء المكافأة



وطالبت الوزارة الراغبين منهم بسرعة تقديم صورة من المستندات التالية بالإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام وهي :

صورة بطاقة الرقم القومي حديثة وسارية وصورة شهادة الميلاد وكعب عمل وصورة الموقف من التجنيد وصورتان شخصيتان وصورة صحيفة الحالة الجنائية والأصول للاطلاع عليها فقط.



وبشرط أن تنطبق عليهم الشروط التالية :

أن يكون المتقدم من الناجحين في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة هم فقط خريجي الكليات التالية : ” أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون ” بشعبتيها ”، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية ” جميع اللغات ”، كلية التربية جامعة الأزهر ” شعب : الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية“.



ويشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم على خمسة وأربعين عامًا، ويتم استبعاد أي اسم لا تنطبق عليه هذه الشروط.



وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.. علمًا بأن من لم يحضر المستندات في الموعد المحدد يعد متنازلًا عن حقه في التقديم للمسابقة الحالية فقط.

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم في الإعلان التكميلي الخامس لخطباء المكافأة الناجحين في الاختبارات التحريرية والشفوية وتم تحسين مستواهم المادي ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في هذا الإلحاق من الأسماء التالية :م الاســـــــم المحافظة1. أحمد محمد السيد جعفر الإسكندرية2. عبد الله حمدي السيد مرسال الإسكندرية3. محمود محمد محمود حسان الإسكندرية4. مهدي عبد الحميد محمود محمد الإسكندرية5. محمود محمد عبد العال محمد يوسف الإسماعيلية6. محمد عبد الفتاح محمد السيد الإسماعيلية7. أحمد محمد حسن محمد الإسماعيلية8. هيثم أحمد إدريس مرعى أسوان9. أحمد محمد محمود نصير أسيوط10. ربيع سيد عبد الشكور محمد أسيوط11. عبد الله أحمد مخيمر حسن أسيوط12. على البكري عبد الحفيظ مرسي أسيوط13. محمد أحمد محمود حسن أسيوط14. محمد حامد إبراهيم حريز أسيوط15. حمدي أحمد محمود محمد الأقصر16. محمود محمد بيومي أبو زيد الأقصر17. أسامة صلاح الدين أمين البحر الأحمر18. محمود محمد على إسماعيل البحر الأحمر19. ناصر محمد مهنى عبد الظاهر البحر الأحمر20. أحمد عمر حسين محمد بني سويف21. شحات سليمان محمود حافظ بني سويف22. طه محمد حسن أحمد بني سويف23. عمرو قرني عبد العظيم محمد بني سويف24. كمال جمعة طلب محمد بني سويف25. مبروك محمد حسن محمد بني سويف26. محمد جمال عبد الله بني سويف27. محمد رمضان هلال أحمد بني سويف28. محمد عبد الحميد جنيدي على بني سويف29. نور عبد المنعم على محمد بني سويف30. أحمد رجب يوسف عوض الجيزة31. ربيع محمد أبو سريع عبد الرحمن الجيزة32. على محمد على شحاته الجيزة33. أحمد محمد عبد الله سعيد الجيزة34. أحمد متولي عبد الكريم متولي الجيزة35. عيد سعيد السيد فرج غنام الجيزة36. مصطفى محمد حماد النقيب الجيزة37. عبد الله أحمد عمر مصطفى الجيزة38. محمد حفني سيد بركات الجيزة39. محمود أحمد صديق أحمد الجيزة40. مصطفى رمضان على محمد الجيزة41. صبحي سيد حسن عبد الفتاح الجيزة42. محمود إبراهيم محمد الهريجي دمياط43. مصطفى السيد أحمد الغمري الغربية44. أحمد رجب مصطفى محمد السعداوي الغربية45. راضي محمد عبد الوهاب عبيد الغربية46. أحمد عبد القادر فتوح حمد الغربية47. محمد كرم محمد البيومي الغربية48. وجدي سليمان حسن دربالة الغربية49. أحمد محمد حامد النجار الغربية50. أحمد عبد العزيز عبد اللطيف الجليس الغربية51. شعبان محمد خميس مصطفى الغربية52. أحمد سعيد إسماعيل أبو سالم الغربية53. أحمد مرتضى أحمد سلامه الغربية54. حامد عبد الحليم حامد ناصف الغربية55. أحمد سعد فتوح العجمي الغربية56. إبراهيم إبراهيم البسطويسي جودة الغربية57. أيمن شكري إبراهيم القاضي الغربية58. أحمد سالم أحمد سليم الغربية59. جابر أبو زيد جابر مرسي الفيوم60. محمد عيسى خليل دسوقي الفيوم61. أحمد عبد الظاهر عواد طنطاوي الفيوم62. جمعة فتحي محمود أحمد الفيوم63. محمود حسن على عبد المقصود الفيوم64. محمود سعد محمد جودة الفيوم65. مصطفى محمود محمد بليدي الفيوم66. عمرو مسعد سليمان حسين القاهرة67. أحمد عبد الناصر على السيد القليوبية68. أحمد محمد حسن أحمد القليوبية69. سيد محمد سيد مرسي القليوبية70. محمود محمد إبراهيم حسن برق القليوبية71. ناصر عبد التواب حسين على القليوبية72. حامد محمود حامد عوض كفر الشيخ73. رياض عبد النبي أحمد حسن كفر الشيخ74. السيد أمين محمد حجازي كفر الشيخ75. عماد الشحات منشاوي أبو عقادة كفر الشيخ76. محمد بلتاجي بلتاجي رزق العشري كفر الشيخ77. محمد عاطف مصطفى سرور كفر الشيخ78. وليد إسماعيل سيد أحمد شريشرة كفر الشيخ79. محمد عبد الحميد عبد الستار جويلى المنوفية80. حسام محمد عبد اللطيف طوطح المنوفية81. عبد اللطيف عبد النبي عبد اللطيف محمد المنوفية82. محمد الشحات أحمد الفحل المنوفية83. سعد حمدي سعد عيد المنوفية84. أحمد رزق محمد سيد أحمد المنوفية