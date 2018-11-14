الأوقاف تفتح باب التقدم للعمل أمام خطباء المكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم في الإعلان التكميلي الخامس لخطباء المكافأة الناجحين في الاختبارات التحريرية والشفوية وتم تحسين مستواهم المادي ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في هذا الإلحاق من الأسماء التالية :
م الاســـــــم المحافظة
1. أحمد محمد السيد جعفر الإسكندرية
2. عبد الله حمدي السيد مرسال الإسكندرية
3. محمود محمد محمود حسان الإسكندرية
4. مهدي عبد الحميد محمود محمد الإسكندرية
5. محمود محمد عبد العال محمد يوسف الإسماعيلية
6. محمد عبد الفتاح محمد السيد الإسماعيلية
7. أحمد محمد حسن محمد الإسماعيلية
8. هيثم أحمد إدريس مرعى أسوان
9. أحمد محمد محمود نصير أسيوط
10. ربيع سيد عبد الشكور محمد أسيوط
11. عبد الله أحمد مخيمر حسن أسيوط
12. على البكري عبد الحفيظ مرسي أسيوط
13. محمد أحمد محمود حسن أسيوط
14. محمد حامد إبراهيم حريز أسيوط
15. حمدي أحمد محمود محمد الأقصر
16. محمود محمد بيومي أبو زيد الأقصر
17. أسامة صلاح الدين أمين البحر الأحمر
18. محمود محمد على إسماعيل البحر الأحمر
19. ناصر محمد مهنى عبد الظاهر البحر الأحمر
20. أحمد عمر حسين محمد بني سويف
21. شحات سليمان محمود حافظ بني سويف
22. طه محمد حسن أحمد بني سويف
23. عمرو قرني عبد العظيم محمد بني سويف
24. كمال جمعة طلب محمد بني سويف
25. مبروك محمد حسن محمد بني سويف
26. محمد جمال عبد الله بني سويف
27. محمد رمضان هلال أحمد بني سويف
28. محمد عبد الحميد جنيدي على بني سويف
29. نور عبد المنعم على محمد بني سويف
30. أحمد رجب يوسف عوض الجيزة
31. ربيع محمد أبو سريع عبد الرحمن الجيزة
32. على محمد على شحاته الجيزة
33. أحمد محمد عبد الله سعيد الجيزة
34. أحمد متولي عبد الكريم متولي الجيزة
35. عيد سعيد السيد فرج غنام الجيزة
36. مصطفى محمد حماد النقيب الجيزة
37. عبد الله أحمد عمر مصطفى الجيزة
38. محمد حفني سيد بركات الجيزة
39. محمود أحمد صديق أحمد الجيزة
40. مصطفى رمضان على محمد الجيزة
41. صبحي سيد حسن عبد الفتاح الجيزة
42. محمود إبراهيم محمد الهريجي دمياط
43. مصطفى السيد أحمد الغمري الغربية
44. أحمد رجب مصطفى محمد السعداوي الغربية
45. راضي محمد عبد الوهاب عبيد الغربية
46. أحمد عبد القادر فتوح حمد الغربية
47. محمد كرم محمد البيومي الغربية
48. وجدي سليمان حسن دربالة الغربية
49. أحمد محمد حامد النجار الغربية
50. أحمد عبد العزيز عبد اللطيف الجليس الغربية
51. شعبان محمد خميس مصطفى الغربية
52. أحمد سعيد إسماعيل أبو سالم الغربية
53. أحمد مرتضى أحمد سلامه الغربية
54. حامد عبد الحليم حامد ناصف الغربية
55. أحمد سعد فتوح العجمي الغربية
56. إبراهيم إبراهيم البسطويسي جودة الغربية
57. أيمن شكري إبراهيم القاضي الغربية
58. أحمد سالم أحمد سليم الغربية
59. جابر أبو زيد جابر مرسي الفيوم
60. محمد عيسى خليل دسوقي الفيوم
61. أحمد عبد الظاهر عواد طنطاوي الفيوم
62. جمعة فتحي محمود أحمد الفيوم
63. محمود حسن على عبد المقصود الفيوم
64. محمود سعد محمد جودة الفيوم
65. مصطفى محمود محمد بليدي الفيوم
66. عمرو مسعد سليمان حسين القاهرة
67. أحمد عبد الناصر على السيد القليوبية
68. أحمد محمد حسن أحمد القليوبية
69. سيد محمد سيد مرسي القليوبية
70. محمود محمد إبراهيم حسن برق القليوبية
71. ناصر عبد التواب حسين على القليوبية
72. حامد محمود حامد عوض كفر الشيخ
73. رياض عبد النبي أحمد حسن كفر الشيخ
74. السيد أمين محمد حجازي كفر الشيخ
75. عماد الشحات منشاوي أبو عقادة كفر الشيخ
76. محمد بلتاجي بلتاجي رزق العشري كفر الشيخ
77. محمد عاطف مصطفى سرور كفر الشيخ
78. وليد إسماعيل سيد أحمد شريشرة كفر الشيخ
79. محمد عبد الحميد عبد الستار جويلى المنوفية
80. حسام محمد عبد اللطيف طوطح المنوفية
81. عبد اللطيف عبد النبي عبد اللطيف محمد المنوفية
82. محمد الشحات أحمد الفحل المنوفية
83. سعد حمدي سعد عيد المنوفية
84. أحمد رزق محمد سيد أحمد المنوفية
وطالبت الوزارة الراغبين منهم بسرعة تقديم صورة من المستندات التالية بالإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام وهي :
صورة بطاقة الرقم القومي حديثة وسارية وصورة شهادة الميلاد وكعب عمل وصورة الموقف من التجنيد وصورتان شخصيتان وصورة صحيفة الحالة الجنائية والأصول للاطلاع عليها فقط.
وبشرط أن تنطبق عليهم الشروط التالية :
أن يكون المتقدم من الناجحين في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة هم فقط خريجي الكليات التالية : ” أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون ” بشعبتيها ”، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية ” جميع اللغات ”، كلية التربية جامعة الأزهر ” شعب : الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية“.
ويشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم على خمسة وأربعين عامًا، ويتم استبعاد أي اسم لا تنطبق عليه هذه الشروط.
وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.. علمًا بأن من لم يحضر المستندات في الموعد المحدد يعد متنازلًا عن حقه في التقديم للمسابقة الحالية فقط.
م الاســـــــم المحافظة
1. أحمد محمد السيد جعفر الإسكندرية
2. عبد الله حمدي السيد مرسال الإسكندرية
3. محمود محمد محمود حسان الإسكندرية
4. مهدي عبد الحميد محمود محمد الإسكندرية
5. محمود محمد عبد العال محمد يوسف الإسماعيلية
6. محمد عبد الفتاح محمد السيد الإسماعيلية
7. أحمد محمد حسن محمد الإسماعيلية
8. هيثم أحمد إدريس مرعى أسوان
9. أحمد محمد محمود نصير أسيوط
10. ربيع سيد عبد الشكور محمد أسيوط
11. عبد الله أحمد مخيمر حسن أسيوط
12. على البكري عبد الحفيظ مرسي أسيوط
13. محمد أحمد محمود حسن أسيوط
14. محمد حامد إبراهيم حريز أسيوط
15. حمدي أحمد محمود محمد الأقصر
16. محمود محمد بيومي أبو زيد الأقصر
17. أسامة صلاح الدين أمين البحر الأحمر
18. محمود محمد على إسماعيل البحر الأحمر
19. ناصر محمد مهنى عبد الظاهر البحر الأحمر
20. أحمد عمر حسين محمد بني سويف
21. شحات سليمان محمود حافظ بني سويف
22. طه محمد حسن أحمد بني سويف
23. عمرو قرني عبد العظيم محمد بني سويف
24. كمال جمعة طلب محمد بني سويف
25. مبروك محمد حسن محمد بني سويف
26. محمد جمال عبد الله بني سويف
27. محمد رمضان هلال أحمد بني سويف
28. محمد عبد الحميد جنيدي على بني سويف
29. نور عبد المنعم على محمد بني سويف
30. أحمد رجب يوسف عوض الجيزة
31. ربيع محمد أبو سريع عبد الرحمن الجيزة
32. على محمد على شحاته الجيزة
33. أحمد محمد عبد الله سعيد الجيزة
34. أحمد متولي عبد الكريم متولي الجيزة
35. عيد سعيد السيد فرج غنام الجيزة
36. مصطفى محمد حماد النقيب الجيزة
37. عبد الله أحمد عمر مصطفى الجيزة
38. محمد حفني سيد بركات الجيزة
39. محمود أحمد صديق أحمد الجيزة
40. مصطفى رمضان على محمد الجيزة
41. صبحي سيد حسن عبد الفتاح الجيزة
42. محمود إبراهيم محمد الهريجي دمياط
43. مصطفى السيد أحمد الغمري الغربية
44. أحمد رجب مصطفى محمد السعداوي الغربية
45. راضي محمد عبد الوهاب عبيد الغربية
46. أحمد عبد القادر فتوح حمد الغربية
47. محمد كرم محمد البيومي الغربية
48. وجدي سليمان حسن دربالة الغربية
49. أحمد محمد حامد النجار الغربية
50. أحمد عبد العزيز عبد اللطيف الجليس الغربية
51. شعبان محمد خميس مصطفى الغربية
52. أحمد سعيد إسماعيل أبو سالم الغربية
53. أحمد مرتضى أحمد سلامه الغربية
54. حامد عبد الحليم حامد ناصف الغربية
55. أحمد سعد فتوح العجمي الغربية
56. إبراهيم إبراهيم البسطويسي جودة الغربية
57. أيمن شكري إبراهيم القاضي الغربية
58. أحمد سالم أحمد سليم الغربية
59. جابر أبو زيد جابر مرسي الفيوم
60. محمد عيسى خليل دسوقي الفيوم
61. أحمد عبد الظاهر عواد طنطاوي الفيوم
62. جمعة فتحي محمود أحمد الفيوم
63. محمود حسن على عبد المقصود الفيوم
64. محمود سعد محمد جودة الفيوم
65. مصطفى محمود محمد بليدي الفيوم
66. عمرو مسعد سليمان حسين القاهرة
67. أحمد عبد الناصر على السيد القليوبية
68. أحمد محمد حسن أحمد القليوبية
69. سيد محمد سيد مرسي القليوبية
70. محمود محمد إبراهيم حسن برق القليوبية
71. ناصر عبد التواب حسين على القليوبية
72. حامد محمود حامد عوض كفر الشيخ
73. رياض عبد النبي أحمد حسن كفر الشيخ
74. السيد أمين محمد حجازي كفر الشيخ
75. عماد الشحات منشاوي أبو عقادة كفر الشيخ
76. محمد بلتاجي بلتاجي رزق العشري كفر الشيخ
77. محمد عاطف مصطفى سرور كفر الشيخ
78. وليد إسماعيل سيد أحمد شريشرة كفر الشيخ
79. محمد عبد الحميد عبد الستار جويلى المنوفية
80. حسام محمد عبد اللطيف طوطح المنوفية
81. عبد اللطيف عبد النبي عبد اللطيف محمد المنوفية
82. محمد الشحات أحمد الفحل المنوفية
83. سعد حمدي سعد عيد المنوفية
84. أحمد رزق محمد سيد أحمد المنوفية
وطالبت الوزارة الراغبين منهم بسرعة تقديم صورة من المستندات التالية بالإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام وهي :
صورة بطاقة الرقم القومي حديثة وسارية وصورة شهادة الميلاد وكعب عمل وصورة الموقف من التجنيد وصورتان شخصيتان وصورة صحيفة الحالة الجنائية والأصول للاطلاع عليها فقط.
وبشرط أن تنطبق عليهم الشروط التالية :
أن يكون المتقدم من الناجحين في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة هم فقط خريجي الكليات التالية : ” أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون ” بشعبتيها ”، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية ” جميع اللغات ”، كلية التربية جامعة الأزهر ” شعب : الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية“.
ويشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم على خمسة وأربعين عامًا، ويتم استبعاد أي اسم لا تنطبق عليه هذه الشروط.
وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.. علمًا بأن من لم يحضر المستندات في الموعد المحدد يعد متنازلًا عن حقه في التقديم للمسابقة الحالية فقط.