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محافظات

ضبط 5 أطنان أرز بمضرب مخالف بالشرقية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:41 ص
أرز بمضرب مخالف
أرز بمضرب مخالف
محمد الطحاوي
قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه تم إصدار تعليمات مشددة بضرورة تشديد الرقابة على المحلات والأسعار والأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية وتشديد الرقابة عليهم لمنع الاحتكار والسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

وأضافت "عبد الرحمن"، أنه تم تشكيل حملة مكبرة مكونة من إدارة تموين الحسينية، وتم التوجه إلى مركز صان الحجر، وتم تحرير المحضر رقم/342 جنح صان الحجر ضد "أ أ أ م" صاحب مضرب أرز بناحية كوبرى الحاج أحمد بصان الحجر وذلك لإدارته بدون ترخيص وتم التحفظ على 5000 كيلو أرز شعير.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى أنه جارٍ تكثيف الحملات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين.

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