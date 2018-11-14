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والد لـ قاصر: أجوز بنتي وأسترها أحسن ما يتقال كانت بتكلم فلان في التليفون

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:59 م
زواج القاصرات
زواج القاصرات
محمد القاضي
قال سليمان السيد، والد إحدى القاصرات، إنه أنجب ابنتين وولدا، لافتا إلي أنه زوّج إحدى بناته في عمر الـ14 ونصف، والأخرى في عمر الـ16.

وأشار "السيد"، خلال لقائه عبر فضائية "On E"، إلي أن الدافع وراء تزويجه لابنتيه في هذا العمر؛ يرجع إلي صعوبة التعليم في قريته، قائلا: «التعليم عندنا في القرية أكثر من الإعدادي مفيش، وعلشان إنها تروح المدرسة إللي في المدينة؛ مشوار كبير عليها».

وأضاف: «لو راحت المدينة علشان تكمل تعليم؛ ممكن تتأخر، وساعات بتحصل حالات خطف للبنات»، متابعًا: «اللي بيتجوزها لازم يكون واحد يتقي الله فيها، يكون ابن ناس كويسين».

وأكد أن «الزمن الآن تغير عن زمان، الناس زمان كانت كويسة، أجوِّز بنتي دلوقتي وأسترها؛ أحسن ما في يوم يتقال كانت بتكلم ابن فلان في التليفون».
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