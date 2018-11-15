سحر نصر: مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان تستثمر فيه 10 مؤسسات دولية

قالت الدكتور سحرة نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من مدينة أسوان، والذى تستثمر فيه 10 مؤسسات دولية من خلال تحالف لبناء 13 محطة للطاقة الشمسية بنحو 653 مليون يورو، بإجمالي طاقة 753 ميجاوات يعد أكبر حزمة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وأوضحت الوزيرة، في تصريحات لها، أن المشروع يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، وأن التحالف يضم البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة "فاينانس إن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي.





ولفتت الوزير إلى أنه من ضمن المشروعات الصديقة للبيئة أيضا مشروع مزرعة الرياح بالزعفرانة، ومشروعات تحلية المياه.