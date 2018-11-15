محافظ الوادي الجديد يلتقي وزير الشباب والرياضة

التقي اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمكتبه بديوان عام الوزارة لدعم مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة.





وتناول اللقاء الخطط الرياضية والشبابية المقترح تنظيمها بالمحافظة، حيث أكد الوزير دعمه الكامل لجميع الأحداث الرياضية والشبابية والسياحية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية محافظة الوادي الجديد رياضيا وسياحيًا لمصر.





وأكد صبحى حرص الوزارة على تقديم التدريب والمنح والدعم لشباب المحافظة فى مختلف الجوانب الفنية والثقافية والرياضية.





وأشار صبحى إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بتنظيم أحداث رياضية وشبابية وسياحية غير تقليدية بالمحافظة في الفترة المقبلة.