المالية: نستهدف وصول معدل نمو الناتج المحلي لـ 6.5% خلال 2019/ 2020

ذكر منشور إعداد الموازنة للعام المالي 2019/ 2020 الذي أصدرته وزارة المالية أن مشروع الموازنة يستهدف وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2ر6 تريليون جنيه ومعدل نمو الناتج المحلي 5ر6% خلال 2019/ 2020.





وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى نحو 98% من الناتج المحلي في يونيو 2018 وإلى نحو 4ر79% بحلول يونيو 2022، وأنه من المتوقع أن يؤدي هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن ملحوظ في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل.





ولفت المنشور إلى أن انخفاض الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل والتريث في الاقتراض الخارجي سيؤدي إلى خفض ملحوظ في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام هذا إلى جانب خفض أقساط الديون.