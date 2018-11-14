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حوادث

دوسة بنزين تنهي حياة شاب داخل سيارته في قاع نيل الجيزة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:50 م
غرق سيارة - ارشيفية
غرق سيارة - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية، بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مصرع شاب غرقا في مياه النيل بقرية الاخصاص بمدينة الصف جنوب الجيزة.

وقالت المصادر لـ"صدي البلد"، ان الشاب في العقد الثالث من عمره، ويبلغ 25 عاما، ويمر حالة نفسية سيئة منذ فترة، وحال مروره بقرية الاخصاص بسيارته ماركة "شاهين" عدل وجهته إلي النيل و"كبس على دواسة البنزين" بشدة حتي سقط بالسيارة فى النيل.

وأضافت المصادر، ان شرطة النجدة هي أول من تلقي البلاغ وعلي الفور تم التعامل معه بتعليمات اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وتم توجيه شرطة الإنقاذ النهري وعقب انتشال السيارة تبين وفاة الشاب بداخلها.

وبإجراء التحريات، بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين ان الشاب يعاني من اضطراب نفسي وحاول الانتحار أكثر من مرة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.
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