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ديني

وزير الأوقاف: 250 طن سلع غذائية للفقراء بمناسبة المولد النبوي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:09 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
يوقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، الخميس، لتوفير 250 طنا من السلع الغذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة احتفالية المولد النبوي الشريف.

وأكد وزير الأوقاف، أن التمويل يأتي من بند البر بديوان عام الوزارة، في إطار دور الوزارة المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن آلية التوزيع تكون عن طريق لجان متخصصة على مستوى الجمهورية مع الاستفادة بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

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