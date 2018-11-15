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محافظات

دعم وتسويق الوادي الجديد في مجال السياحة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:16 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
استقبل عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير مطار الوادي الجديد ووضع المحافظة على الخريطة السياحية خلال الفترة المقبلة، في ضوء نقاشات اللجنة حول هذا الشأن فى أحد اجتماعاتها الماضية.

كما تم مناقشة احتياجات المحافظة ومقوماتها في شأن الخطة التسويقية الموضوعة من قبل وزارة السياحة.

وأكد رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن اللجنة مهتمة بوضع محافظة الوادي الجديد على الخريطة السياحية خاصة أن مساحة المحافظة كبيرة جدًا بشكل يسمح بتواجد السياحة البيئية والاستشفائية وسياحة السفاري.

كما أشاد بالجهود التى يبذلها اللواء محمد الزملوط لوضع محافظة الوادى الجديد على الخريطة السياحية مؤكدا دعم اللجنة لهذه الجهود.
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