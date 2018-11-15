دعم وتسويق الوادي الجديد في مجال السياحة

استقبل عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.





وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير مطار الوادي الجديد ووضع المحافظة على الخريطة السياحية خلال الفترة المقبلة، في ضوء نقاشات اللجنة حول هذا الشأن فى أحد اجتماعاتها الماضية.





كما تم مناقشة احتياجات المحافظة ومقوماتها في شأن الخطة التسويقية الموضوعة من قبل وزارة السياحة.





وأكد رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن اللجنة مهتمة بوضع محافظة الوادي الجديد على الخريطة السياحية خاصة أن مساحة المحافظة كبيرة جدًا بشكل يسمح بتواجد السياحة البيئية والاستشفائية وسياحة السفاري.



