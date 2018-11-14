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محافظ الدقهلية: ضخ 100 أتوبيس مكيف 30 راكبا خلال 3 شهور.. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:53 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
هاني حسين
قال كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه سيتم ضخ 100 أتوبيس مكيف سعة 30 راكبا، خلال شهرين أو 3 شهور من الآن.

وأضاف " شاروبيم " في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن مشكلة التكدس المروري في مدينة المنصوري ليست وليدة اللحظة، لافتا إلى أن جامعة المنصورة بها حوالي 270 ألف طالب وتتسبب في زحام شديد ينتج عنه تكدس مروري.

وتابع:" شكلت لجنة من أساتذة الجامعة في تخصص النقل والمرور، وممثلين من نقابة المهندسين وضباط المرور، وحددنا أماكن التكدس وأسبابه وما الحلول التي يمكن اتخاذها لحل أزمة التكدس المروري".

وأكمل:" ومن الحلول السريعة، تحويل اتجاه الشوارع وإنشاء إشارات مرور، وهناك حلول أخرى قائمة على استخدام النقل الجماعي داخل مدينة المنصورة".
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