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توك شو

محمود عزب يقدم برنامجا كوميديا جديدا.. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:54 م
محمود عزب
محمود عزب
محمد القاضي
أعلن الفنان الكوميدي، محمود عزب، عن تحضيره لبرنامج جديد تحت عنوان «سكاكر»، وكذلك مسرحية جديدة بـ عنوان «لما التليفزيون باظ».

وأضاف «عزب»، خلال لقائهِ ببرنامج «يوم جديد»، المُذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، أنَّ غيابه عن الشاشة ليس لسبب ما، بل لأنه لم يجد الوقت المناسب لتقديم برامج تكون جاذبة للجمهور.

وقال «عزب»، إنَّ «حكومة شو» هو عمل فنى يرصد الحالة السياسية للبلاد، موضحًا: «أقدم أعمالًا كوميدية.. وأتقمص روح الشخصية التي أقلدها قبل التصوير».

وعن أبرز المواقف الصعبة التى تعرض لها خلال تقديمه لبرامجه، أشار «عزب»، إلى أنه كان عمل ماسك فتحى سرور. 
 
وكشف «عزب»، خلال الحوار عن بدايته الفنية فى المسرح، وتقديمه لعدد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم مثل الفنان الكبير، عادل إمام.
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