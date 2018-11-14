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رياضة

بعد رحيل رونالدو.. 4 لاعبين بـ أجر خرافي في ريال مدريد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:58 م
صدى البلد
أحمد هاني
يعتبر ريال مدريد أحد أكثر أندية كرة القدم الإسبانية نجاحًا حيث حصد 33 لقبًا في الدوري المحلي و 19 كأسا و4 كأس السوبر إلى جانب 13 لقبًا في دوري أبطال أوروبا، كأكثر الأندية الأوروبية تحقيقا للقب على المستوى الأوروبي.

ويعد ريال مدريد حاليا واحدًا من بين أكبر الأندية إنفاقًا على أجور اللاعبين ورواتبهم في العالم، و الأمر لا يزال قائما حتي الآن حتي بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الملكي، الذي كان يتقاضى الأجر الأعلى في الريال طوال فترة وجوده داخل جدران البرنابيو، فيما يلي نعرض قائمة بأعلى أربعة لاعبين في ريال مدريد الوقت الحالي.

* لوكا مودريتش

يعد لوكا مودريتش رابع أعلى راتب في النادي بدخل 180 ألف جنية إسترليني إسبوعيًا وفقًا لـ " سبورتيس كيدا" العالمية .

وانضم اللاعب صاحب الـ 33 عاما إلى الروخي بلانكوس مقابل 30 مليون جنيه إسترليني قادمًا من توتنهام الإنجليزي عام 2011 ولعب 273 مباراة مع النادي حتى الآن.

* توني كروس و سيرخيو راموس

كروس وراموس يعدان إثنين من أفضل لاعبي خط الوسط والدفاع في العالم، ويحصل اللاعبان علي نفس الأخر أسبوعيًا وقدره 200.000 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في ريال مدريد .

انضم اللاعب الدولي الألماني إلى ريال مدريد مقابل 20 مليون جنيه إسترليني من بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014،فيما ظهر راموس مع الريال في 581 مباراة مع النادي حتى الآن .

* جاريث بيل

ويتقاضى النجم الويلزي حاليا راتبًا هائلًا يبلغ 350،000 جنيه إسترليني أسبوعيًا في ريال مدريد وهو أعلى لاعب يتقاضي هذا الأجر في النادي.

وانضم جاريث بيل إلى ريال مدريد من توتنهام مقابل 85 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014، وسجل 93 هدفًا. في 204 مباريات لعبها للنادي في جميع المسابقات.

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