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متخصص في السيارات: الأسعار لن تتحرك بعد خفض الجمارك

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:32 ص
صدى البلد
توك شو
قال حسين صالح، رئيس تحرير مجلة "عالم السيارات"، إن هناك حالة من الجدل بشأن رفع رسوم التنمية على السيارات بواقع 10%.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر بشير، ببرنامج «دوس بنزين»، على قناة «صدى البلد»، أن أسعار السيارات من المفترض أن تتراجع بعد خفض الجمارك على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 0% بداية من العام المقبل.

وكشف رئيس تحرير مجلة "عالم السيارات"، عن أنه من المستحيل أن تتراجع أسعار السيارات بالنسبة الضخمة التي يتحدث عنها المستهلكون، فهناك من يقول إن سعر السيارة البالغة 600 ألف جنيه ستنخفض إلى 300 ألف جنيه وهو أمر من المستحيل حدوثه.

وقال إن سوق السيارات في مصر تشهد حالة من الشلل في الوقت الراهن، موضحًا أن التخفيض التدريجي على الجمارك كان يواجه زيادة في سعر صرف العملة فكانت نسبة الخصم يواجهها ارتفاع في أسعار العملة.

وتمنى "صالح"، أن ترتفع مبيعات السيارات في السوق المصرية إلى 500 و600 ألف في السنة مقارنة بالرقم الحالي والبالغ 300 ألف سيارة.

وطالب  المستهلكين بالانتظار وعدم شراء السيارات التي يتجاوز قوة محركها 1300 سي سي خاصة لأن المنطق يشير إلى تراجع الأسعار ولكن ليس بالنسب الضخمة التي يتم الترويج لها من جانب البعض.

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