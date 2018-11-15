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محافظات

تحرير 40 محضرا ومخالفة بيئية للمزارعين بالوادي الجديد

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منصور ابو العلمين
أكد المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، إنه تم تكليف إدارة شئون البيئة بالمركز، بالمرور على المزارع والحقول وإنذار ثم تحرير محاضر للمخالفين، بخصوص إلقاء المخلفات الزراعية داخل المزارع أو عدم إزالة الجريد الجاف من النخيل، أو استخدامه في عملية إنشاء الأسوار، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وانتشار الآفات الضارة، وكذا اندلاع الحرائق التي تشكل خطر داهم، خاصة في وجود هذه المخلفات التي تساعد على انتشار الحريق وانتشاره بسرعة كبيرة.

وأكد "الطماوي"، أنه تم البدء بالأماكن المجاورة للكتل السكنية وسيمتد الفحص لجميع المزارع بالمدينة والقرى حرصًا على سلامة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحرير 40 محضرا حتى الآن.
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