تحرير 40 محضرا ومخالفة بيئية للمزارعين بالوادي الجديد

أكد المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، إنه تم تكليف إدارة شئون البيئة بالمركز، بالمرور على المزارع والحقول وإنذار ثم تحرير محاضر للمخالفين، بخصوص إلقاء المخلفات الزراعية داخل المزارع أو عدم إزالة الجريد الجاف من النخيل، أو استخدامه في عملية إنشاء الأسوار، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وانتشار الآفات الضارة، وكذا اندلاع الحرائق التي تشكل خطر داهم، خاصة في وجود هذه المخلفات التي تساعد على انتشار الحريق وانتشاره بسرعة كبيرة.



