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توك شو

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:40 ص
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم إلى بطاقات التموين يتراوح ما بين 6 إلى 9 ملايين.

وأضاف "مدكور"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مكاتب التموين تلقت 3 ملايين طلب إضافة المواليد بمتوسط 3 أطفال لكل طلب، وذلك للأسر الأولى بالرعاية براتب 2500 جنيه للموظفين، وأقل من 2000 جنيه لأصحاب المعاشات.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أن هناك أشخاصًا أغنياء يحصلون على دعم، وسيتم إلغاء البطاقات التموينية ولكن في المرحلة الثانية من إعادة توزيع منظومة الدعم، قائلًا «هناك أشخاص يمتلكون شاليهات في الساحل الشمالي ويركبون سيارات فارهة ويحصلون على الدعم».

قال إن الهدف الذي تسعى له الدولة وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة حقيقية وأن الأسر الأولى بالرعاية سوف تحصل على الدعم.

وأضاف الدكتور عمرو مدكور، أن بعد إلغاء الأسماء المشتركة تراجع إلى 81 مليون شخص في منظومة الخبز مقابل 96 مليون شخص.

وتابع مستشار وزير التموين، أن هناك مليارات مهدرة في منظومة الدعم، وأن وجود الأشخاص المتوفين في بطاقات التموين يكلف الدولة 1.50 مليار جنيه في العام.

وطالب مستشار وزير التموين، كل الأشخاص الذين تقدموا بطلب لإصدار بطاقة تموينية قبل 1 يناير 2018 يجب عليه التقدم بطلب آخر.

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