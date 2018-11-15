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لجنة استرداد أراضي الدولة تزف بشرى سارة للمواطنين

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:46 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الحارتي
قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إنه تم تقديم 295 ألف طلب تقنين إلي اللجنة من جانب المواطنين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الهدف من لجنة استرداد أراضي الدولة هو الحفاظ على ملكية الدولة، مضيفًا أنه قاموا بتوفير مكاتب على مستوى جميع محافظات الجمهورية من أجل تلقي طلبات تقيني الاراضي المعتدي عليه.

وأوضح أنه يتم تشكيل لجان من الجهات المعنية لمعاينة سعر الأراضي التي تم التعدي عليها، منوها بأنه من حق المواطنين الاعتراض على السعر المحدد من جانب لجنة المعاينة.

وأكد أنه في حالة الاستثمار بشكل جيد على الاراضي المعتدي عليه، سيتم الاستفادة من أوضاع التقنيين وعدم هدم المكان المعتدي عليه.

ونوه المتحدث باسم لجنة استرداد الدولة بأنه سيتم تسليم العقود إلى المواطنين التي تطابقت عليها شروط لجنة التقنين خلال الفترة المقبلة.

وحذر أيوب المواطنين من التعامل مع جهات غير مختصة من غير لجنة تقنين أراضي الدولة، قائلا "مفيش حد هينفعك".


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