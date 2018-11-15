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التموين: 125 مليون جنيه تنفق على بطاقات المتوفين شهريا ..فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:47 ص
صدى البلد
توك شو
كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، عن حجم الأموال المهدرة في منظومة الدعم والتي تصل إلى 125 مليون جنيه شهريا يتم إنفاقها على الأشخاص المتوفين وما زالوا مسجلين في بطاقات التموين.

وأضاف "مدكور"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بند الكيانات الوهمية على البطاقات التموينية من خلال زيادة عدد الأفراد من شخصين في بطاقة التموين إلى 10 أفراد على غير الحقيقة وهي تكلف الدولة ملايين الجنيهات الشهرية وتصل إلى المليارات.

وتابع مستشار وزير التموين، أن تلك الأموال المهدرة تسبب عائقا في إضافة المواليد وفي وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحا أنه تمت إضافة مليون أسرة تحت مظلة التموين بالقرار الاستثنائي 187 يشمل أرامل ومطلقات وموظفين يحصلون على رواتب أقل من 1500 جنيه بإجمالي 4 أفراد.
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