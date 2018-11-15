التموين: 125 مليون جنيه تنفق على بطاقات المتوفين شهريا ..فيديو

كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، عن حجم الأموال المهدرة في منظومة الدعم والتي تصل إلى 125 مليون جنيه شهريا يتم إنفاقها على الأشخاص المتوفين وما زالوا مسجلين في بطاقات التموين.





وأضاف "مدكور"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بند الكيانات الوهمية على البطاقات التموينية من خلال زيادة عدد الأفراد من شخصين في بطاقة التموين إلى 10 أفراد على غير الحقيقة وهي تكلف الدولة ملايين الجنيهات الشهرية وتصل إلى المليارات.



