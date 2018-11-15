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خالد عكاشة: المركز المصري للفكر يهدف لصناعة الأفكار الجديدة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:53 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمنى، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، إن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يهدف لصناعة الأفكار الجديدة والاتصال بكل المجالات المتعلقة بالفكر والتعلم في مصر، والتي تبدأ إستراتيجية وسياسية ولا تقف في المجالات الأمنية، العسكرية والإرهاب والتطرف ولكنها تمتد إلى الفكر الاقتصادي والاجتماعي أيضًا.

وأوضح "عكاشة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن قرارات الدول تقوم على مراكز مماثلة تتولى التفكير في السيناريوهات المستقبلية وإعداد البدائل اللازمة للدولة لحل الأزمات قبل بدايتها، مضيفا أنه كان يعمل بشكل مماثل في مكافحة الإرهاب منذ عام 2013.

وأشار عضو مجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إلى أن خبرته في المركز رسخت في ذهنه قدرة المصريين على الإبداع والتفكير، لمساعدة الوطن على اتخاذ القرار وإعداد الاستراتيجيات الصحيحة للعمل.

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