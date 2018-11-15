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محافظات

ثقافة أسوان تنظم حلقات بحثية عن الشباب والمشروعات الصغيرة ..صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:46 ص
ثقافة أسوان تنظم
ثقافة أسوان تنظم حلقات بحثية عن الشباب والمشروعات الصغيرة
شاذلى عبد الفتاح
استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان. 

ففى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية أقيمت حلقة بحثية "الشباب والمشروعات الصغيرة"، شارك فيها الدكتور مصطفى محمود مدرس بالمعهد والدكتورة منى سيد مدرس بالمعهد أدارها الدكتور سيد عبد الوهاب مدرس بالمعهد تحدثا عن كيفية إختيار الشباب للمشروع من حيث احتياج المكان الذى يقام فيه المشروع لعمل دراسة جدوى لتكاليف المشروع. 

كما تضمنت الحلقة البحثية مناقشة بعض أفكار مشروعات للطلاب ، وعرض فيلم وثائقى عن بعض المشاريع الصغيرة التى يتم تنفيذها من الشباب الخريجين، وفى قصر ثقافة أسوان عقدت محاضرة "استخدام الجرافيك وأهميته" ألقاها طارق عاطف مدرب حاسب آلى، بجانب عقد محاضرة "أنواع المقال" ألقاها الشاعر جمال حداد وذلك ضمن نشاط نادى أدب الطفل بالقصر.

وأقيمت أيضًا محاضرة وورشة "تجفيف وتجميد الفاكهة" أدراتها المهندسة حنان محمد وذلك ضمن نشاط نادى العلوم بقصر ثقافة أسوان، وفى مكتبة السلام أقيمت ورشة "عروسة المولد" أدارتها ولاء حسين ، فيما أقام بيت ثقافة كلابشة ورشة "رسم حر" أدراتها بثينة محمد مدرس تربية فنية.
ثقافة أسوان تنظم حلقات بحثية عن الشباب والمشروعات الصغيرة ..صور
ثقافة أسوان تنظم حلقات بحثية عن الشباب والمشروعات الصغيرة ..صور
ثقافة أسوان تنظم حلقات بحثية عن الشباب والمشروعات الصغيرة ..صور
ثقافة أسوان تنظم حلقات بحثية عن الشباب والمشروعات الصغيرة ..صور
ثقافة أسوان تنظم حلقات بحثية عن الشباب والمشروعات الصغيرة ..صور
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