ثقافة أسوان تنظم حلقات بحثية عن الشباب والمشروعات الصغيرة ..صور

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان.





ففى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية أقيمت حلقة بحثية "الشباب والمشروعات الصغيرة"، شارك فيها الدكتور مصطفى محمود مدرس بالمعهد والدكتورة منى سيد مدرس بالمعهد أدارها الدكتور سيد عبد الوهاب مدرس بالمعهد تحدثا عن كيفية إختيار الشباب للمشروع من حيث احتياج المكان الذى يقام فيه المشروع لعمل دراسة جدوى لتكاليف المشروع.





كما تضمنت الحلقة البحثية مناقشة بعض أفكار مشروعات للطلاب ، وعرض فيلم وثائقى عن بعض المشاريع الصغيرة التى يتم تنفيذها من الشباب الخريجين، وفى قصر ثقافة أسوان عقدت محاضرة "استخدام الجرافيك وأهميته" ألقاها طارق عاطف مدرب حاسب آلى، بجانب عقد محاضرة "أنواع المقال" ألقاها الشاعر جمال حداد وذلك ضمن نشاط نادى أدب الطفل بالقصر.



