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نيفين جامع: تسهيل إجراءات الترخيص أهم من تقديم الحوافز المادية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:56 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الأهم من تقديم الحوافز المادية لأصحاب المشروعات الصغيرة هو أن يكون هناك تسهيل لإجراءات استخراج الأوراق والمستندات. 

وأضافت "جامع"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العائق أمام تحول الكثير من المشروعات غير الرسمية إلى مشروعات رسمية هو صعوبة استخراج المستندات الرسمية ورخصة النشاط ومزاولة المهنة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هناك نوعًا من التكاسل من قِبل أصحاب المشروعات بسبب صعوبة استخراج التراخيص الخاصة بالمشروعات، لافتة إلى أن الجهاز بدأ في معالجة هذه المشكلة من خلال جهاز الشباك الواحد علي مستوي الجمهورية، الذي يساعد على استخراج المستندات الرسمية.

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