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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الكينوا؟

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:10 ص
بذور الكينوا
بذور الكينوا
هاجر هانئ
تشبه بذور الكينوا حبوب القمح والفريك، وهي تستخدم في المجتمع الغربي لكثرة فوائدها الصحية، فهي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان.

كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول بذور الكينوا لأنها تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم، كما تنشط الكلى وتساهم في تنشيط الجسم وتمنحه الشعور بالراحة والاسترخاء، وتسهل عملية الهضم والقضاء على الإمساك.

وأضاف النادي، أن تفيد في علاج التهاب الأمعاء وتساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن ومكافحة السمنة المفرطة، كما تساعد على ضبط نسبة السكر وتمنع تصلب شرايين فهي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
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