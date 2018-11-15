ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الكينوا؟

تشبه بذور الكينوا حبوب القمح والفريك، وهي تستخدم في المجتمع الغربي لكثرة فوائدها الصحية، فهي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان.





كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول بذور الكينوا لأنها تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم، كما تنشط الكلى وتساهم في تنشيط الجسم وتمنحه الشعور بالراحة والاسترخاء، وتسهل عملية الهضم والقضاء على الإمساك.



