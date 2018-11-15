متخصص في السيارات يطالب الحكومة بخلق توازن سعري في السوق

توقع محمد علي، رئيس تحرير مجلة "أوتوموبيل للسيارات"، عدم انخفاض السيارات في السوق المصرية رغم خفض الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا إلى صفر في المائة.





وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر بشير، ببرنامج «دوس بنزين»، على قناة «صدى البلد»، أن الأسعار ستشهد ثبوتًا وليس انخفاضًا كما يتوقع المستهلكون.





وتابع رئيس تحرير مجلة أوتوموبيل للسيارات، أن هناك مقترحا مقدما إلى الحكومة بزيادة رسم التنمية 10% على السيارات المصنعة محليا والمستوردة من الخارج، وتنتظر الحكومة حاليا في أمره وقد توافق أو ترفض تطبيقه.



