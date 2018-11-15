رئيس شركة مياه يتفقد مشروعات بئر العبد

تفقد المهندس سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، خلال زياراته الميدانية لمحافظة شمال سيناء، الأعمال الإنشائية الجارية لعدد من مشروعات مياه الشرب في نطاق قرى مركز بئر العبد.





وقام رئيس مجلس الإدارة، بمتابعة عملية تنفيذ خزان أرضي سعة ألفي متر مكعب بمنطقة رمانة، والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويهدف إلي تحسين إمدادات مياه الشرب لأهالي سيناء.





كما تفقد "بده" والوفد المرافق له، سير العمل بالمنشآت التابعة لشركة المياه برمانة الواقعة غربي مدينة بئر العبد؛ للتأكد من انتظام العمل بها، وكذلك الأعمال الجارية لتطوير منظومة مياه الشرب بمدينة بئر العبد.