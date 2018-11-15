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محافظات

تخصيص أماكن للمخازن بعيدة عن التجمعات السكانية بسيناء

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:36 ص
اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء
احمد صالح
وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالعمل على تخصيص أماكن للمخازن بعيدة عن التجمعات السكانية بسيناء واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من الحريق وذلك بتأمين مخازن المهمات والمستلزمات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والإدارات المركزية على مستوي المحافظة، للتأكد من سلامة التخزين وإجراءات الوقاية.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية والإدارات المركزية، بنقل المخازن التابعة لهم، وتخصيص أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية، الي جانب المرور الدوري عليها، وإعداد ملصقات لتوعية للعاملين في مختلف الجهات لكيفية التصرف حال حدوث حريق . 

وشدد المحافظ على إزالة كافة المخلفات الموجودة أسفل الكباري ومخرات السيول وعلى الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين في اطار استعدادات المحافظة لموسم سقوط الامطار واحتمالية حدوث سيول.
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