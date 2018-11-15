وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، بالعمل على تخصيص أماكن للمخازن بعيدة عن التجمعات السكانية بسيناء واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من الحريق وذلك بتأمين مخازن المهمات والمستلزمات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والإدارات المركزية على مستوي المحافظة، للتأكد من سلامة التخزين وإجراءات الوقاية.





وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية والإدارات المركزية، بنقل المخازن التابعة لهم، وتخصيص أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية، الي جانب المرور الدوري عليها، وإعداد ملصقات لتوعية للعاملين في مختلف الجهات لكيفية التصرف حال حدوث حريق .



