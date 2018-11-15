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أخبار العالم

تعليق الرحلات الجوية احترازيا لحين تحسن الأحوال الجوية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مساء أمس، الأربعاء، تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي "احترازيًا"، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات البحرين الدولي، والدمام، ودبي الدولي.

وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت في الإدارة المهندس فهد الوقيان - في تصريح صحفي - إنه تم تحويل الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي، نظرا لسوء الأحوال الجوية، إثر كثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية.

وأوضح الوقيان، أنه تم توصية شركات الطيران بإبلاغ المسافرين بالمواعيد الجديدة لرحلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت تشهد حاليًا حالة عدم استقرار في الطقس، وهطول لأمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة على بعض المناطق.

وتشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى صباح السبت المقبل ، على أن تتحسن تدريجيا قبل فترة الظهيرة.
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