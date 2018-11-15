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نيفين جامع تكشف الشروط الخاصة بمشروعات الشباب

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:25 ص
صدى البلد
محمد القاضي
كشفت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز وضع عددا من الشروط للتقدم لمشروعات الشباب، لافتة إلى أن أهم هذه الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

وأضافت "جامع"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يشترط للمتقدم لمشروعات الشباب أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، وأن يكون حسن السير والسلوك، إضافة إلي قدرته على القراءة والكتابة، بسبب كثرة معاملاته الورقة التي سوف يقابلها.

وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلي أن الأهم من تقديم الحوافز المادية لأصحاب المشروعات الصغيرة هو أن يكون هناك تسهيل لإجراءات استخراج الأوراق والمستندات.

وأضافت أن العائق أمام تحول الكثير من المشروعات غير الرسمية إلى مشروعات رسمية هو صعوبة استخراج المستندات الرسمية ورخصة النشاط ومزاولة المهنة.
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