أوبر تخسر مليار دولار في 3 أشهر

أعلنت شركة "أوبر تكنولوجيز"، أن نمو حجوزات خدمات نقل الركاب وتوصيل الطلبات التي تقدمها ارتفع ستة بالمائة في الربع الماضي ليظل لثالث فصل على التوالي في خانة الآحاد بعدما كان في خانة العشرات في العام الماضي بأكمله.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، خسرت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، 1.07 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر، بزيادة 20 بالمائة مقارنة مع الربع السابق، لكنها أقل من العام الماضي بنسبة 27 بالمائة.





وبلغت خسارة "أوبر" المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك 592 مليون دولار، مسجلة انخفاضًا من 614 مليون دولار في الربع السابق و1.02 مليار قبل عام.