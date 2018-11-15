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الري: إنشاء سدود بتكلفة 1.1 مليار جنيه للاستفادة بمياه الأمطار والسيول ..فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:31 ص
صدى البلد
محمد القاضي
كشف المهندس حسن يحيى، مدير عام الطوارئ وإدارة المعدات بوزارة الموارد المائية والري، عن خطة الوزارة لاستقبال موسم الأمطار والسيول.

وقال "يحيى"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، إن الوزارة استطاعت عمل منشآت جديدة متمثلة في سدود وبحيرات وتطهيرات بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وذلك خلال سنة ونصف.

وأوضح أن هذه السدود تكون في نهاية الأودية، وتكون مهمتها حجز المياه أمامها للاستفادة منها في عدة طرق، سواء لشحن الخزان الجوفي، أو عمل زراعات موسمية عليها في سيناء، أو تخزينها في خزانات جوفية ضخمة بمرسي مطروح للاستفادة منها طوال العام.

وأشار مدير عام الطوارئ وإدارة المعدات بوزارة الموارد المائية والري، إلى أنه تم تأهيل المحطات الموجودة في غرب الدلتا، وتوزيع أكثر من 45 وحدة طوارئ، لافتًا إلى أنه تم تطهير مخرات السيول في كل محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 117.

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