الأرصاد: استمرار تكاثر السحب المصحوبة بالأمطار.. والقاهرة تسجل 23 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يستمر اليوم، الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.





ويسود طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



