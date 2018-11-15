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أخبار العالم

ممثل أمريكا بسوريا: هدف واشنطن الأول إلحاق الهزيمة بداعش

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:49 ص
ممثل الولايات المتحدة
ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري
أ ش أ
أعلن ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري، أن الهدف الأول لواشنطن في سوريا هو إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

نقل راديو "سوا" الأمريكي مساء الأربعاء، عن جيفري في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية بواشنطن قوله إن "هزيمة داعش لا تعني بالضرورة تدمير آخر وحداته العسكرية هناك، وإنما ضمان أن لا يعود كحركة تمرد مرة أخرى"، مشيرًا إلى أهداف الولايات المتحدة لتقليص مدى النزاع في سوريا والتوصل إلى حل سياسي ووقف إطلاق النار وخاصة في إدلب.

وأكد جيفري أن من أهداف واشنطن أيضا "إخراج القوات الإيرانية والحليفة لها من سوريا"، موضحًا أن "واشنطن تأمل في بناء قوات أمنية في سوريا وأن يشارك الشعب في العملية السياسية حتى لا يعود للتوجه نحو داعش"، كما طالب روسيا باستخدام نفوذها لدى النظام السوري لجلبه لطاولة المفاوضات.
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