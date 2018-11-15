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شقيق العميد ساطع النعماني يتلقى عزاء البطل الراحل بلندن بحضور قنصل مصر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:31 ص
العميد ساطع النعماني
العميد ساطع النعماني
سعيد العربي
قالت ميرفت خليل، المتحدث الرسمي للاتحاد العام للمصريين في الخارج، إنه تم إقامة مراسم عزاء البطل العميد ساطع النعماني في أحد الفنادق بالعاصمة البريطانية لندن أمس، الأربعاء.

وأضافت "خليل"، أن العقيد سراج النعماني شقيق العميد الراحل تلقى واجب العزاء من القنصل العام لجمهورية مصر العربية، ورئيس مكتب الاتصال العسكري، ووفد من الدبلوماسيين وجميع الضباط والكوادر المصابيين والخاضعين للعلاج في لندن وبعض الأصدقاء المقربين.

وتوفي العقيد البطل ساطع النعماني، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور أمس، عقب إصابته بوعكة صحية نُقل على أثرها من أحد فنادق القوات المسلحة إلي المستشفى، وتوفي أثناء إسعافه.

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